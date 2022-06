Bmw i7, debutto al vertice G7 dello Schloss Elmau in Baviera

Al recente vertice del G7 allo Schloss Elmau, in Germania, Bmw ha fornito ai Capi di Stato e di Governo una flotta di auto di rappresentanza che comprendeva per la prima volta, accanto ai modelli ad alta protezione già noti, una 'ammiraglia' completamente elettrica.

Su incarico del Governo di Berlino Bmw ha infatti portato in Alta Baviera - dal 26 al 28 giugno - anche la nuovissima i7 xDrive60 presentata solo poche settimane fa. La presenza della Bmw i7 nella flotta ha dato l'opportunità di provare il confort di viaggio e le caratteristiche futuristiche della ammiraglia a propulsione elettrica ben cinque mesi prima dal suo lancio globale.

La Casa di Monaco, nell'occasione, ha anche annunciato che nel corso del 2023 alla line-up sarà aggiunta anche una versione ad alta sicurezza basata sulla nuova Bmw Serie 7, a cui ne seguirà uno derivato dalla ammiraglia 100% elettrica.

"Continueremo questa tradizione nel 2023 con un veicolo ad alta sicurezza che combina l'abilità dinamica, il comfort di guida e il comfort interno della nuova BMW Serie 7 - ha detto Oliver Zipse, presidente di BMW AG - con un concetto di protezione integrato unico in questo segmento. E introdurremo per la prima volta anche un veicolo ad alta sicurezza completamente elettrico, senza compromessi quando si tratta dello standard di protezione per i nostri clienti. Si baserà sulla i7, a dimostrazione di come sostenibilità e sicurezza possano andare di pari passo".

L'architettura del veicolo della nuova gamma Serie 7 è stata concepita fin dall'inizio sia per i motori a combustione interna che per i sistemi di trasmissione elettrificati. Il processo di sviluppo della produzione per la berlina di lusso ha già tenuto conto del nuovo e innovativo concetto di protezione del veicolo ad alta sicurezza di prossima generazione.

Questo concetto di sicurezza integrato, insieme al processo di "produzione artigianale" presso lo stabilimento del Bmw Group di Dingolfing, garantisce che la variante elettrica del nuovo veicolo ad alta sicurezza possa vantare anche una combinazione impareggiabile di protezione, equilibrio e sicurezza, spaziosità e sostenibilità.