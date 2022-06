Senza patente fa follie con auto e finisce in ospedale per Tso

Trattamento sanitario obbligatorio per un 60enne che la notte scorsa ha seminato il panico tra corso Italia, corso Marconi e viale Brigate Partigiane. L'uomo, che non ha la patente, è salito su un'auto parcheggiata in corso Italia e a tutta velocità ha sfondato il cancello del proprio palazzo. Poi si è diretto verso corso Marconi dove avrebbe invaso i marciapiedi dei portici, sfiorando qualche passante.

Dopo una gincana è stato bloccato in viale Brigate Partigiane dagli uomini della guardia di finanza e dagli agenti della Polizia locale. A quel punto è stato richiesto dagli agenti della polizia locale un trattamento sanitario obbligatorio (Tso) e l'uomo è finito in ospedale.