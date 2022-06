FCA Bank e Leasys Rent allargano programmi CarCloud

Una importante anticipazione della mobilità del futuro prende il via dall'edizione 2022 del Milano Monza Motor Show (MIMO). E' quella targata FCA Bank e Leasys Rent che in occasione dell'evento in scena dal 16 al 19 giugno 2022 tra piazza Duomo, le vie del centro di Milano e l’Autodromo Nazionale di Monza, hanno presentato un aggiornamento della famiglia di prodotti CarCloud, il primo abbonamento all’auto in Italia offerto dal Gruppo FCA Bank. Debuttano infatti CarCloud Aiways U5 - frutto della partnership con il Gruppo Koelliker, che permette di abbonarsi al SUV elettrico Aiways U5 Prime - e il due programmi CarCloud Family Suv e CarCloud Spaceful, dedicati rispettivamente ai modelli DR 4.0 e DR 6.0, in collaborazione con DR Automobiles Groupe.

Attraverso Leasys Rent, FCA Bank amplia così la famiglia di prodotti CarCloud con i programmi dedicati ad Aiways U5 Prime, il D-Suv full electric distribuito dal Gruppo Koelliker, e i due nuovi pacchetti di abbonamento Family SUV e Spaceful, dedicati rispettivamente ai modelli DR 4.0 e DR 6.0. Oltre alle soluzioni di Leasys Rent, FCA Bank è presente anche con l’ampia gamma di prodotti finanziari e servizi assicurativi pensati per i modelli della gamma DR. Gli abbonamenti CarCloud possono essere rinnovati mensilmente fino a un massimo di 12 mesi e hanno una durata minima di 30 giorni, passati i quali possono essere disdetti senza alcuna penalità. Tutti i pacchetti includono 1.500 km al mese e tutti i servizi necessari per guidare in assoluta tranquillità, e sono attivabili facilmente acquistando un voucher su Amazon o presso i Leasys Mobility Store, da convertire sul sito carcloud.leasys.com.