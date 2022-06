Nissan Qashqai e-Power ora ordinabile anche in Italia

Qashqai e-Power, il crossover di Nissan equipaggiato con il nuovo e-Power, una power-unit elettrificata composta da un motore termico che ne alimenta uno elettrico per la propulsione, è ora ordinabile anche in Italia.

I dati presentati dalla factory Giapponese parlano di una autonomia di 1.000 chilometri con un pieno e 190 Cv di potenza.

Il piacere di guida è simile a quello di un veicolo BEV, ma senza la "spina": accelerazione brillante e una coppia di 330 Nm subito disponibile, a ogni regime e in ogni circostanza.

L'energia elettrica necessaria alla trazione è prodotta da un motore turbo benzina tre cilindri da 1,5 litri e 158 Cv, di derivazione Infiniti, capace di garantire la massima efficienza e rendimento grazie all'innovativa tecnologia con rapporto di compressione variabile. In questo modo non serve la ricarica delle batterie alla rete elettrica, per fare il pieno di energia basta riempire il serbatoio di benzina.

Qashqai e-Power si avvale della tecnologia Nissan e-Pedal Step che permette di accelerare e frenare usando il solo pedale dell'acceleratore. Il sistema, che si attiva tramite un apposito pulsante sulla consolle centrale, è molto utile nelle situazioni di guida cittadina. Quando si rilascia il pedale, e-Pedal rallenta la vettura, ma senza arrestarla completamente, per facilitare le manovre di parcheggio e alle basse velocità.

Qashqai e-Power è disponibile in cinque allestimenti con prezzi a partire da 36.270 euro Acenta e fino ai 45.020 euro per Tekna+. Le prime consegna sono previste ad ottobre.