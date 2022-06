Stellantis: al MiMo le novità all'insegna elettrificazione

Stellantis è presente anche allaseconda edizione del MiMo (Milano Monza Motor Show) che si terrà dal 16 al 19 giugno a Milano e a Monza. Porterà le novità e alcuni tra i modelli più significativi dei marchi Alfa Romeo, Citroën, Ds Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot.

"Dal Mimo 2021 all'edizione di quest'anno: un orizzonte temporale sufficiente - commenta Santo Ficili, country manager di Stellantis in Italia - per voltarsi indietro e tracciare un piccolo bilancio. Parlavamo delle difficoltà derivanti dalla pandemia, e fu un appuntamento particolarmente importante: segnava il ritorno a un evento in presenza, ed era il primo al quale ci presentavamo come Stellantis, mostrandoci al pubblico con la forza di un grande gruppo, nato da una fusione realizzata nel contesto più critico che si potesse immaginare. Da allora, abbiamo lavorato senza sosta sino a costruire una realtà concreta, formata dall'addizione di due gruppi con solide esperienze e grandi professionalità. Nel 2022 continuerà la strategia di elettrificazione del Gruppo che prevede per ogni nuovo modello il lancio di motorizzazioni alternative, sia 100% elettriche sia plug-In hybrid, e che rappresenta un percorso di crescita verso la completa elettrificazione e rivoluzione energetica".