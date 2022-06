Kia Sounds Wonderful, talent digital accompagna lancio Niro

Kia punta in alto e lo ribadisce facendo salire a bordo del progetto Sounds Wonderful uno dei cantanti più noti e apprezzati dal pubblico, Mahmood, che farà gli onori di casa in un talent digital pensato per valorizzare giovani talenti musicali emergenti.

Giovane, talentuoso e anticonformista con uno stile unico, Mahmood incarna il nuovo spirito di Niro, un crossover presentato 10 anni fa e che ancora oggi - come evidenzia la nuova generazione che è in fase di lancio - non smette di sorprendere, forte di quell'aura da ambasciatore di novità che da sempre lo contraddistingue. Niro arriva sul nostro mercato nazionale carico di una nuova energia, una vera e propria 'nuova musica' nel panorama della mobilità elettrificata.

"Gli obiettivi di Kia sono a diro poco sfidanti, sia a livello Italia che globale - sottolinea Giuseppe Bitti, amministratore delegato di Kia Italia - Non è infatti mistero che Kia stia puntando alla leadership nel mercato della mobilità sostenibile e nella soluzione di soluzioni di smart mobility - spiega - Il 2022 ha già visto il trionfo di EV6 come Car of The Year e ora ci apprestiamo a presentare un altro prodotto elettrificato d'eccellenza come Niro. Alla luce di queste premesse l'augurio è quello di consolidare sempre di più il valore tecnologico che il mercato negli anni ha riconosciuto ai nostri prodotti e perché no, poter gioire per il conseguimento di altri importanti traguardi e riconoscimenti". Sulla base del nuovo posizionamento del brand e sospinta da questa ventata di freschezza, Kia Italia ha pensato ad un progetto speciale per sostenere il pre-lancio di nuovanNiro dal nome Sounds Wonderful. Il concetto alla base è che non tutti i musicisti talentuosi hanno avuto l'occasione giusta per esprimere al meglio la propria dote e la propria ispirazione artistica. Proprio per questo arriva in soccorso Kia che darài l'opportunità ad alcuni di lori di realizzare il sogno di ogni artista emergente, cioè quello di esibirsi su un vero palcoscenico al fianco di un artista affermato.

Farà da guida nell'operazione di scoperta dei talenti emergenti - è stato spiegato nel corso della conferenza di presentazione che si è svolta presso la sede milanese di Radio 105 - sarà il cantautore Mahmood, artista eclettico e capace di esprimere il suo essere unico proprio come Niro. Ad affiancarlo nelle attività di coaching dei giovani talenti ci saranno due professionisti del settore musicale: Riccardo Schiara, in arte Arashi (vocal coach), e Michele Zocca, in arte Michelangelo (producer).

Schiara è un cantautore italiano, originario di Alessandria, che, dopo essere stato finalista di X-Factor nel 2014, ha iniziato a cavalcare la scena musicale italiana con il nome d'arte Arashi. Il suo è un nome d'arte molto singolare: oltre che significare tempesta in giapponese, questo alias è l'anagramma del suo cognome.

Zocca, il secondo coach, invece nasce a Cremona ed è un produttore, compositore, polistrumentista e ingegnere del suono italiano, noto principalmente per la sua collaborazione con Blanco, artista che segue fin dagli esordi. Entrambi, sono figure che hanno collaborato con Mahmood e che porteranno un grande valore aggiunto al progetto trasmettendo tutta la loro esperienza ai giovani artisti protagonisti del talent.

Mahmood, insieme ai due coach, guiderà gli artisti nel loro percorso di crescita che sarà raccontato attraverso la produzione di video che verranno pubblicati sui canali digital e social di Kia. L'operazione si concluderà il 9 luglio durante il suo concerto a Brescia, all'Arena Campo Marte, che sarà aperto dal talent vincitore.

"Nuovo Niro mira a raggiungere un target più esigente dal punto di vista del design e della tecnologia - spiega Giuseppe Mazzara, marketing communication & CRM director di Kia Italia - Il nostro è un cliente che non vuole uniformarsi, ma che ricerca uno stile unico per esprimere senza compromessi la propria personalità. Proprio per questo motivo abbiamo pensato a Mahmood per sostenere il pre-lancio di Niro: un artista capace di emozionare i suoi fan giovani e non, nonché proporre un suo stile unico ed inimitabile".

Sounds Wonderful darà il via alla campagna di pre-lancio della vettura nel corso del mese di giugno, periodo nel quale sarà già possibile provare ed ordinare già le prime vetture disponibili per il mercato italiano.