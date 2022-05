Per cinque mesi nel centro di Matera domeniche senz'auto

L'Amministrazione comunale di Matera a partire dal 15 maggio, in coincidenza con il ''Bicincittà'' organizzato dalla Uisp, e fino al 30 ottobre, di domenica chiuderà al traffico veicolare le strade del centro.

L'iniziativa, attivata con una ordinanza, è denominata "CamminiAMO la Città - Domenica a piedi", ed è già stata sperimentata in un paio di occasioni nel marzo scorso. Il consolidamento delle ''domeniche a piedi'' è legato alla necessità di migliorare la fruibilità di strade e piazza del centro in relazione alle presenze turistiche e per scoraggiare l'uso dei veicoli privati, puntando su quella sostenibile.