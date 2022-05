Lamborghini: primo trimestre in crescita, 592 mln fatturato

Dopo un 2021 record in cui Automobili Lamborghini ha fatto registrare le migliori performance di sempre in termini di fatturato e profittabilità, il primo trimestre del 2022 si chiude con risultati finanziari ancora in crescita: il fatturato ha raggiunto 592 milioni, in aumento del 13,3% rispetto ai primi tre mesi del 2021. Su pure il risultato operativo, del 25% rispetto all'anno precedente, passando da 142 a 178 milioni.

"Un risultato - commenta Stephan Winkelmann, presidente e ceo - trainato da una gamma prodotto altamente attrattiva e da una strategia che, tra i suoi pilastri, si basa su un'offerta minore della domanda, per mantenerne alta la desiderabilità, unita a una distribuzione bilanciata delle vendite nelle tre macro-regioni del mondo". Da gennaio a marzo Lamborghini ha consegnato 2.539 autovetture, superando il record del primo trimestre 2021 (+4,8%). Il secondo trimestre si apre con il record produttivo della Huracán numero 20.000 e col lancio della prima novità prodotto dell'anno: la Huracán Tecnica.