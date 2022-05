Ford, a Transpotec Logitec E-Transit è il protagonista

Ford torna a Transpotec Logitec 2022, l'evento dedicato al mondo dei Trasporti e della Logistica, dal 12 al 15 maggio alla Fiera di Milano.

Protagonista dello stand della casa dell'Ovale Blu, al padiglione 24, sarà il nuovo E-Transit, il furgone All-Electric che rappresenta il primo passo dell'Ovale Blu nel mondo dei veicoli commerciali elettrici. Il Transit con la spina, con un'autonomia di 317 km e una batteria da 400 volt e 67 kWh, è stato progettatato per offrire tutta la robustezza e l'affidabilità tipiche del Transit, abbinate a un'ampia scelta di opzioni di carrozzeria, lunghezza e altezza del tetto, per 25 versioni differenti.

E-Transit potrà contare anche sul supporto di una gamma di servizi digitali e connessi messi a disposizione da Ford Pro, per aumentare la produttività e ridurre i costi. Dal software alle soluzioni di ricarica passando per l'assistenza e i prodotti finanziari, grazie all'ecosistema di Ford Pro sarà infatti possibile ottimizzare la gestione, riducendo i tempi di fermo dei veicoli in assistenza.

Il furgone da due tonnellate All-Electric è solo il primo passo della strategia messa in campo da Ford che consentirà al brand di raggiungere, entro il 2035, l'obiettivo delle zero emissioni per tutti i veicoli del marchio venduti in Europa e la Carbon Neutrality nella produzione, nella fornitura e nella logistica.

In quest'ottica, Ford ha annunciato recentemente che la gamma a zero emissioni, si completerà, entro il 2024 con l'arrivo di quattro nuovi modelli All-Electric, che andranno ad allargare la famiglia Transit. Nel 2023 arriveranno il Transit Custom Van 1 tonnellata e il Tourneo Custom All-Electric, mentre nel 2024 sarà avviata la produzione delle generazioni a zero emissioni di Transit Courier e Tourneo Courier.

A Transpotec, accanto alla proposta All-Electric dell'Ovale Blu, sarà presente il resto della gamma elettrificata dei veicoli commerciali Ford con le versioni Mild-Hybrid e Plug-In Hybrid, in particolare con le versioni elettrificate del Transit Custom, il furgone best-seller dell'Ovale Blu e leader indiscusso del segmento da una tonnellata nel mercato europeo dei veicoli commerciali.