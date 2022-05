Valentino Rossi in visita allo Yamaha VR46 Master Camp

Dopo tre giorni di intenso lavoro, la10^ edizione dello Yamaha VR46 Master Camp ha visto i piloti godersi una giornata di puro divertimento. Sono stati infatti invitati al VR46 Motor Ranch per prendere parte a una sessione privata di allenamenti insieme alla VR46 Riders Academy e hanno anche potuto incontrare la MotoGP Legend Valentino Rossi. La quarta giornata della decima edizione dello Yamaha VR46 Master Camp sarà ricordata a lungo da Jurand Kusmierczyk (17enne polacco), Devis Bergamini (19 anni), Andrea Pizzoli (18 anni), Kevin Fontainha (15enne brasiliano), e da Enzo Valentim Garcia (17enne brasiliano) che al VR46 Motor Ranch hanno potuto incontrare il loro idolo Valentino Rossi.

La giornata è iniziata normalmente con i piloti impegnati sulla pista Jeepers Kart per mettere alla prova le loro capacità in una MiniGP Superpole alla presenza del coach Marco Bezzecchi.

Lotta intensa che ha visto prevalere Fontainha davanti a Kusmierczyk e Bergamini. Poi è stata la volta del Master Camp: la prima gara di tutti i tempi 'mista' tra Go-Kart e Go-Kart Misano - Riviera Verde a cui hanno preso parte anche alcuni membri dello staff del Master Camp.

A vincere è stato Fontainha che si è messo alle spalle Bergamini e Pizzoli. I piloti sono poi tornati al VR46 Motor Ranch dove sono stati invitati per una sessione speciale di allenamento insieme alla VR46 Riders Academy. Il coach Flat Track Marco Belliwas ha indicato ai ragazzi le capacità tecniche che sarebbero state loro di grande aiuto nell'evento finale del Flat Track. Ciliegina sulla torta per tutti: l'incontro con il loro idolo Rossi.