La famiglia Bocelli alla prima della nuova 500 by... Bocelli

"La macchina è uno dei luoghi ideale per ascoltare la musica, è un luogo isolato, senza riverberi. Oggi abbiamo la possibilità di creare attraverso la tecnologia l'ambiente che vogliamo", parole del maestro Andrea Bocelli, dal video di sette minuti con cui Olivier Francois, presidente Fiat e CMO del gruppo FCA, ha presentato al Bagno Alpemare di Forte dei Marmi la nuova 500 "La Prima by Bocelli".

Una località spettacolare, scelta non a caso visto che è la 'casa al mare' della famiglia Bocelli. Tra giornalisti della stampa internazionale, con il maestro Bocelli in prima fila, accompagnato da Veronica Berti e dal figlio Matteo, è stata presentata l'ultima serie speciale dell'iconico Cinquino. Una vettura che oltre a essere stata ispirata dal maestro, è cantata dal figlio Matteo nel nuovo spot. Canzone presentata in anteprima a Forte dei Marmi e che Matteo eseguirà sul palco dell'Eurovision Contest a Torino.

"Quello che conta è l'ascolto gradevole, e un suono bello è influenzato da quello che aveva intorno quando è stato creato".

Da quattro luoghi del cuore di Bocelli nasce la caratterizzazione musicale proposta dalla nuova Fiat 500 By Bocelli. Il posto migliore per ascoltare la musica sull'ultima versione della 500? Tutti, grazie alla tecnologia 'virtual center'.