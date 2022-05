Auto: il maltempo non ferma la 106/a Targa Florio

La Targa Florio non si ferma nonostante il meteo avverso. Una immediata soluzione ha impedito che i danni del maltempo sul tratto di strada Scillato - Polizzi Generosa, chiuso al transito dopo il nubifragio del pomeriggio di venerdì 6 maggio, potesse avere ripercussioni importanti sulla competizione. La Direzione gara ha adottato le adeguate alternative ad orari e percorso, tutte previste in fase organizzativa, a salvaguardia delle tre gare.

Per via dell'annullamento della prova "Scillato - Polizzi" dopo una ordinanza ANAS, la gara ha subito delle variazioni ed una diminuzione del chilometraggio. Dall'organizzazione è arrivata immediatamente la garanzia che tutti gli equipaggi presenti quest'anno alla Targa Florio Historic Rally, 3^ tappa del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, e round d'apertura della Coppa Rally di 8^ Zona, avranno il 30% di sconto nell'edizione 2023.

-"Gli imprevisti ingenti danni causati dall'imperversare del maltempo nella giornata di venerdì, hanno costretto l'organizzazione a rinunciare alla prova speciale 'Scillato - Polizzi' e sportivamente ci dispiace molto per quanti ne hanno subito conseguenze - Spiegano dall'organizzazione - un lavoro professionale e preventivo ha salvaguardato la Targa Florio, mentre il supporto e la presenza di ACI Sport favorisce e rilancia le opportunità per chi ha trovato profitto sportivo parziale dalla gara".