Terre di Canossa: conclusa la gara di regolarità

Dal 21 al 24 aprile 2022, fra le strade di Emilia, Liguria e Toscana, si è svolta l'edizione 2022 del Terre di Canossa. Lungo i 670 km dell'itinerario di guida si sono affrontati piloti in rappresentanza di 12 i paesi, per un totale di 98 equipaggi provenienti da tutto il mondo. La sfida era articolata su 25 prove a cronometro, 4 prove di media e 1 trofeo speciale. Vincitore assoluto del Terre di Canossa 2022 è l'equipaggio numero 3 composto da Stefano Ginesi e Susanna Rohr su Porsche 356 A 1600 GT del 1959, che vince anche il premio speciale 1° Classificato Senza Coefficiente. Sul secondo gradino del podio della classifica finale assoluta sale l'equipaggio numero 14: Guillermo Acevedo e Amalia Saenz su MG TB del 1939, che vince anche il premio Speciale 1° Vettura Pre War. Infine, il terzo posto va all'equipaggio numero 8: Pablo Diego Lara e Lucia Martin su Fiat 508 S Balilla del 1934, a cui è stato anche attributo il Trofeo Tricolore. La classifica dedicata alle prove di media va all'equipaggio numero 96: Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi su Ferrari 488 GTB. La classifica riservata alle Ferrari moderne vede invece primo l'equipaggio numero 97: Franco Serventi e Daniela Maccini su Ferrari 458 Speciale A.

Secondo è l'equipaggio numero 96: Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi su Ferrari 488 GTB, seguito dall'equipaggio numero 93: Marco Serventi e Luigi Battei su Ferrari 488 Pista. Il premio speciale 1° Scuderia in classifica è stato attribuito alla Squadra Tartaruga Argentina. Il premio Under 30 va all'equipaggio 73, Simone Rossoni e Federica Cucchi su Fiat X1/9 del 1973.