Alla Stazione Centrale di Milano nuovo hub da 400 posti auto

Un parcheggio coperto con 425 posti auto, colonnine di ricarica per i mezzi elettrici e stalli dedicati alla mobilità condivisa. È stato inaugurato alla stazione centrale di Milano il primo Parkin' Station, realizzato da Grandi Stazioni Rail, società del gruppo FS italiane e cofinanziato dal ministero dell'Infrastrutture e delle mobilità sostenibili con un investimento complessivo di circa 15 milioni di euro.

Dopo Milano la struttura sarà inaugurata anche nelle stazioni di Roma Termini e Napoli Centrale con l'obiettivo di alleggerire la mobilita attorno alle stazioni. Già dalla fase iniziale sono operative nove postazioni di ricarica per 18 auto elettriche e la dotazione si arricchirà in futuro di ulteriori postazioni per arrivare ad almeno 50 auto elettriche. Sul fronte della mobilità condivisa sono previsti spazi per il car sharing e per le compagnie di rent a car.

"Questo hub è simbolo della libertà di movimento che vogliamo rendere disponile ai milanesi. È agganciato alla ferrovia perché è lo spostamento sostenibile per definizione - ha spiegato Vera Fiorani, amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana -.

Questo hub alla fine del mese di giugno sarà collegato fisicamente alla stazione con un camminamento pedonale e ascensori che permetteranno di arrivare direttamente nella stazione. I lavori sono in corso".

Il nuovo hub è stato realizzato in uno spazio sotto la stazione che era praticamente in disuso da anni. "È un altro tassello nella riqualificazione di questa area - ha sottolineato il sindaco di Milano Giuseppe Sala -, per cui molto è stato fatto in questi anni e bisogna proseguire su questa strada".

Parkin'Station è aperto dalle cinque del mattino all'una di notte, con la possibilità di tariffe orarie, giornalieri e abbonamenti mensili sarà possibile prenotare la sosta anche attraverso la omonima app.

"Regione Lombardia - ha detto il governatore Attilio Fontana - è impegnata nel supportare la mobilità sostenibile e l'intermodalità con mezzi green. Penso al recente bando con cui sono stati messi a disposizione degli enti pubblici 12 milioni di euro per installare le colonnine per la ricarica".