MIMO 2022, c'è anche il Trofeo 1000 Miglia

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare al Trofeo MIMO 1000 Miglia. L'evento è quello in calendario in occasione del MIMO Milano Monza Motor Show e che, il prossimo 18 giugno, offrirà ai proprietari di supercar e hypercar moderne la possibilità di assaporare le emozioni degli equipaggi della 1000 Miglia, sfidandosi nella stessa prova a tempo tra i tornanti dell'Autodromo di Monza.

Sono tre le regioni di partenza definite per l'evento, ovvero Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia, che verranno idealmente unite per un unico evento. Torino, Varano de' Melegari e Milano saranno infatti i punti d'incontro per i collezionisti. I collezionisti che partiranno da Milano s'incontreranno presso la sede di corso Venezia di ACI Milano, partner del Trofeo MIMO 1000 Miglia, dove potranno effettuare tutte le procedure di accredito, tra cui anche quelle utili al rilascio della licenza sportiva necessaria per partecipare al Trofeo MIMO 1000 Miglia.

Gli appassionati che sceglieranno l'Emilia Romagna come punto di partenza s'incontreranno presso la Dallara Academy a Varano de' Melegari, dove vivranno l'emozione di partire per il tour e seguire gli equipaggi ufficiali della 1000 Miglia.

Per il versante piemontese, l'appuntamento è in piazza Vittorio Veneto, dove i partecipanti del Trofeo MIMO 1000 Miglia si riuniranno per il 'car display'. Le stesse auto saranno spettacolo dinamico che toccherà via Roma, piazza San Carlo e piazza Castello, dove scalderanno i motori prima della partenza alla volta di Villa Reale a Monza.