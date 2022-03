Expo Dubai: Abruzzo verso accordo con Baden-Württemberg su auto

I comparti industriali dell'automotive abruzzese e del land tedesco del Baden-Württemberg sono pronti a unire le forze per affrontare le sfide della transizione ecologica e della riconversione energetica, a beneficio di settori trainanti dell'intera economia dei rispettivi territori, in Abruzzo quello di Atessa (Chieti) e nel Teramano per il comparto industriale.

L'accordo in arrivo è stato annunciato all'Expo 2020 di Dubai da Giuseppe Savini, presidente dell'Azienda regionale delle attività produttive (Arap), braccio operativo della Regione Abruzzo nella missione negli Emirati, e dal direttore del ministero dell'Economia del Baden-Württemberg, Ulrich Kromer von Baerle.

"Sono state gettate solide basi per un accordo storico, d'altra parte le necessità ambientali interessano profondamente le imprese automobilistiche - ha spiegato il presidente Savini -, e ciò avviene per l'energia necessaria alla produzione, che dovrà essere sempre più verde ed economicamente sostenibile, e per il passaggio dai motori termici a quelli elettrici, imponendo ricerca e sforzo produttivo comuni".

"Ciò su cui stiamo ragionando è la strada giusta. Le aree industriali del mio Land e non solo, devono procedere nella direzione su cui stiamo lavorando con Arap", ha detto Ulrich Kromer von Baerle. "Sarà mio compito parlarne con il ministro federale dell'Economia che è qui a Dubai in questi giorni".

Per il direttore generale Arap, Morgante, l'intesa ufficializzata a Dubai "permetterà di lavorare in modo sinergico tra i nostri consorzi e quelli del Baden-Württemberg ed insieme saremo meglio attrezzati per affrontare le imminenti sfide della transizione ecologica che stanno impattando e impatteranno sempre più sui settori produttivi della mobilità. L'automotive abruzzese è parte di quello tedesco e viceversa: l'uno non esiste senza l'altro. O si ragiona insieme o l'Europa perderà un altro pezzo industriale di enorme peso strategico".