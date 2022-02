Trofeo MIMO 1000 Miglia, aperte le iscrizioni

Aperte ufficialmente le iscrizioni per il Trofeo MIMO 1000 Miglia. L'evento, nato dalla collaborazione tra MIMO, Milano Monza Motor Show e 1000 Miglia, andrà in scena il prossimo 18 giugno, con partenza da Torino, per regalare ai proprietari di supercar e hypercar moderne la possibilità di vivere le emozioni di una delle gare più famose del mondo, sfidandosi nella stessa prova cronometrata nella quale si cimentano gli equipaggi della 1000 Miglia nella quarta e ultima tappa, tra i tornanti dell'Autodromo Nazionale di Monza.

"Tutto il territorio - ha commentato Andrea Tronzano, Assessore Bilancio e Finanze della Regione Piemonte - è pronto ad accogliere questo ritorno dei grandi eventi automobilistici, un'anticipazione di altre manifestazioni che stiamo studiando insieme ad Andrea Levy e per le quali confermiamo il supporto di Regione Piemonte perché crediamo che il comparto automotive, che rappresenta una fetta importante di PIL regionale e che impiega in tutti i suoi settori molte persone, abbia bisogno di manifestazioni che lo sostengano e lo supportino".

L'appuntamento è per sabato 18 giugno in piazza Vittorio Veneto. Le stesse auto saranno protagoniste dello spettacolo dinamico che toccherà via Roma, piazza San Carlo e piazza Castello, dove scalderanno i motori prima della partenza alla volta di Villa Reale a Monza. Nella reggia asburgica i driver pranzeranno, prima di ripartire alla volta dell'Autodromo di Monza.