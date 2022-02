Ford, negli Stati Uniti marca preferita per storie d'amore

In occasione di San Valentino, una ricerca realizzata in Usa ha stabilito quali sono i brand più 'idonei' a vivere storie d'amore e in particolare quali sono le auto preferite dagli innamorati. Il metodo scelto per la valutazione è stato semplice: trattandosi di una indagine dedicata agli Stati Uniti, i ricercatori sono partiti dalla valutazione dei film romantici prodotti da Hollywood ed hanno incamerato i dati delle auto presenti nelle pellicole.

"Nello spirito della giornata internazionale dell'amore - spiegano gli autori dell'indagine - abbiamo esaminato 1.143 modelli che appaiono in 50 famosi film d'amore per rivelare quale fosse la corsa in auto più romantica". Al primo posto, a sorpresa (ma non troppo vista la diffusione del brand negli Stati Uniti) la Ford che ha piazzato due suoi modelli ai primi due posti.

La tipica limousine Usa, la Lincoln Town Car è sul gradino più alto del podio, presente 13 volte in 50 film romantici.

Ricordiamo che la vettura di rappresentanza, rigorosamente bianca, è stata mostrata in film come Il diario di Bridget Jones, Ghost e Love Actually. Al secondo posto della classifica di San Valentino la Ford Crown Victoria (un modello di 'massa', usato anche dalla Polizia) che è apparsa 12 volte in 50 film d'amore. Terza la Chevrolet Caprice anch'essa in dotazione alle Forze dell'Ordine e alle compagnie di taxi. La sua immagine - che spicca in pellicole come A Walk to Remember, Juno e The Bodyguard - compare 10 volte in 50 film d'amore.

Nella classifica, a completare il successo dell'Ovale Blu (183 presenze in 50 pellicole romantiche) il quarto posto della Ford Mustang, che è protagonista della serie 10 Things I Hate About You, di How To Lose a Guy in Ten Days e di Harry ti presento Sally. Ma, anche se il modello non compare nelle prime 10 posizioni della lista, mentre il brand si colloca al sesto posto, come non dimenticare la scena - forse la più vicina allo spirito di San Valentino - che vede grandi protagonisti la Coupé DeVille, l'affascinante Richard Gere e la sua rossa rossa (mostrata per riconquistare Giulia Roberts attraverso il tetto aperto) nella celebre scena d'amore di Pretty Woman.