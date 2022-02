Suzuki: S-Cross Hybrid, un ibrido per il Festival di Sanremo

Tra musica e motori, Suzuki sbarca al Festival di Sanremo, e trasporta le note in giro per la città. Mancano poche ore all' apertura ufficiale del Festival della Canzone Italiana e la casa di Hamamatsu è pronta ad accompagnare i suoi protagonisti per le strade della città dei fiori come partner e auto ufficiale della rassegna per il nono anno consecutivo.

Il Festival sarà anche la cornice all'interno della quale Suzuki ha deciso di dare importanza alla sua gamma di auto 100% ibride, capitanata dalla nuova S-Cross Hybrid, che farà il suo debutto al grande pubblico proprio durante la manifestazione. La S-Cross Hybrid, nel ricco starview, sarà infatti a disposizione del conduttore Amadeus e del suo staff per gli spostamenti durante la loro permanenza sanremese, così come sarà compagna a quattro ruote dei conduttori delle trasmissioni di avvicinamento in prima serata.

Dopo essere apparso il 29 e il 31 gennaio in due clip di Anteprima Festival, il SUV Suzuki tornerà ancora in tv nel PrimaFestival, la striscia quotidiana che precederà ogni giorno su Rai1 la messa in onda della manifestazione. Stasera, giovedì 3 e sabato 5 febbraio, sarà protagonista di sketch che coinvolgeranno anche personaggi legati al mondo del Festival.

"Suzuki è orgogliosa di essere stata scelta come auto ufficiale del Festival di Sanremo - ha commentato Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia - e sentiamo forte il legame tra Suzuki Italia e la canzone italiana, perché portiamo sulla passerella del Teatro Ariston un nuovo modello espressione della creatività Made in Italy, unita alla qualità progettuale giapponese. S-Cross è stata infatti disegnata presso il Centro stile Suzuki di Torino, l'unico dei quattro esistenti al mondo che la casa ha in Europa".