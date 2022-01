Citroen Berlingo: eletto MPV dell'anno nel Regno Unito

Citroën Berlingo ha vinto il premio 'MPV of the Year' dei Company Car Today CCT100 Awards per il secondo anno consecutivo, un riconoscimento che si aggiunge alla sua crescente lista di premi nel Regno Unito. Il CCT100 è l'elenco annuale di Company Car Today che premia le migliori 100 auto in grado di soddisfare tutte le esigenze di un'auto aziendale.

La giuria di esperti valuta i modelli in base a 20 categorie chiave e seleziona le cinque migliori vetture in ciascuna categoria, valutandole attraverso i fattori chiave che rendono eccellente un'auto aziendale, tra cui le emissioni, il prezzo, i costi di esercizio, l'imposta sulle auto aziendali, la praticità, l'ampiezza dell'offerta e l'esperienza di guida. Le migliori auto in ogni categoria vincono il Company Car Today CCT100 Award.

"Berlingo è la massima espressione del trasporto intelligente, perché offre la capacità di trasporto di persone e di carico di un'auto con un ingombro molto superiore alle sue dimensioni compatte e una grande maneggevolezza - dice Paul Barker, direttore di Company Car Today - Il passaggio alla motorizzazione 100% elettrica quest'anno riduce l'impatto ambientale dell'auto, senza togliere nulla alla sua praticità, e la vede ben posizionata per continuare nella condizione che l'ha vista conquistare il titolo di 'MPV dell'anno' del CCT100".

Nuovo Citroën ë-Berlingo Elettrico ha tutte le funzionalità riconosciute della versione di Berlingo con motore termico, senza compromessi, e si adatta a tutte le esigenze grazie al suo ampio spazio interno, alla modularità e alla praticità. Nuovo ë-Berlingo Elettrico è disponibile in due lunghezze e può accogliere comodamente fino a sette persone.

Il motore elettrico da 136 CV offre una guida fluida e una coppia disponibile immediatamente, mentre la batteria da 50 kWh offre un'autonomia massima di 280 km. Può essere ricaricata fino all'80% in 30 minuti presso una stazione pubblica di ricarica rapida (fino a 100kW), e in circa 7 ore tramite una semplice Wallbox monofase da 7,4kW e 32A.