Sfreccia 125 km/h in centro abitato, maxi-multa e via patente

Sfrecciava in centro abitato, alle 8.30 del mattino, a 125 chilometri all'ora un'automobilista vicentino di 43 anni, a bordo di una Bmw, bloccato a Montecchio Maggiore (Vicenza) dalla Polizia locale. La bravatata è costata cara al 'pilota' urbano. Gli agenti della Polizia locale dei Castelli gli hanno consegnato un verbale da 845 euro, per aver sforato il limite di velocità di quasi tre volte il consentito (50 km/h). L'uomo ha inoltre perso 10 punti della patente di guida, che gli verrà ritirata per un periodo di almeno 6 mesi.