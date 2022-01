Elvis Presley, all'asta su Cadillac Fleetwood Brougham

Sarà un'asta all'insegna del rock'n'roll quella della Cadillac Fleetwood Brougham una volta di proprietà di Elvis Presley. Acquistata nuova da Presley in persona il 26 settembre del 1974, per la somma principesca di 12512 dollari, l'auto è ora messa in vendita dalla inglese Car & Classic. Dotata di tutta una serie di optional, degni del 'Re del rock'n'roll', l'auto è una delle tante Cadillac acquistate da Elvis, grande appassionato del marchio americano, nel corso della sua vita.

L'auto è equipaggiata con un propulsore V8 da 8200 cc e per questo modello dalla carrozzeria giallo-oro, Presley richiese come optional il tetto apribile e la statuetta della “dea alata” sul lungo cofano tipico di Cadillac. Nel 1976 Elvis regalò la Fleetwood Brougham al suo medico personale, il dottor Nichopoulos, che la utilizzò per i successivi dieci anni, prima di rivenderla all’attuale proprietario. A corredo dell'asta, naturalmente, ci sono tutti i documenti che attestano l’autenticità della celebre proprietà iniziale, con tanto di firma Elvis Presley, oltre ai successivi passaggi di proprietà.

Seppure mantenuta in ottime condizioni, sia di carrozzeria, sia negli interni (con sontuosi rivestimenti damascati), e completa di tutti i dettagli, la vettura necessita di una messa a punto a causa del lungo periodo di stop. Il contachilometri segna solo 2776 km e il potente motore è quasi completamente originale, con l'eccezione della batteria e poco altro. La casa d'aste ha anche segnalato, per gli eventuali interessati, che che le parti di ricambio per questo modello di Cadillac sono facilmente reperibili e che la manutenzione dell'auto, pur trattandosi di un modello 'vintage', è abbastanza semplice.