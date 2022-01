Bmw SpecialMente, sostegno al progetto Rugby oltre le sbarre

Una nuova iniziativa ha recentemente arricchito SpecialMente, il programma di responsabilità sociale d'impresa del Gruppo Bmw in Italia. Scegliendo di sostenere e valorizzare il progetto 'Rugby oltre le sbarre' - che interessa tre istituti penali milanesi, quello Minorile Beccaria di Milano, la Casa di Reclusione di Milano Bollate e la Casa Circondariale di Milano San Vittore - Bmw Italia è diventata main partner dell'associazione AS Rugby Milano che è l'anima dell'iniziativa. Questo per sostenere questa importante iniziativa che ha lo scopo di coinvolgere i detenuti in un gioco di squadra basato sulla gestione dell'aggressività e su un sistema di regole tecniche, ma soprattutto etiche. Condivisione, appartenenza e sostegno sono le parole chiave dell'iniziativa 'Rugby oltre le sbarre' che si integrano con due dei pilastri di SpecialMente, cioè l'inclusione sociale e l'intercultura. L'obiettivo è quello di creare all'interno delle carceri una cultura dell'accoglienza e del sostegno, supportando - con il gioco di squadra del rugby - sia la fase di detenzione, sia quella del reinserimento in società.

In particolare Freedom Rugby, all'interno dell'Istituto di pena Minorile Beccaria di Milano, è stato il progetto apripista di 'Rugby oltre le sbarre' coinvolgendo i ragazzi dai 15 ai 22 anni in attività come giornate dello sport, camp multisport settimanali all'interno del penitenziario, la produzione di un documentario, visite al Centro Sportivo Curioni durante le partite della Prima Squadra e partite in esterna presso lo stesso centro.

Con il Rugby Bol al Carcere di Bollate sono invece stati coinvolti centinaia di detenuti dai 18 ai 50 anni. Il nome della squadra - Barbari di Bollate - è stato scelto dai detenuti stessi, per mettere in risalto due concetti apparentemente antitetici come la diversità e l'inclusione. Il Gruppo, infatti, è eterogeneo sotto diversi punti di vista: anagrafico, di provenienza, culturale e penale. Le attività comportano un pieno contatto fisico durante allenamenti e partite, all'interno del carcere.

Si chiama invece Ronin la squadra del Carcere di San Vittore che fa capo al reparto La Nave, una sezione dedicata alla cura di detenuti-pazienti che presentano dipendenze da sostanze stupefacenti e alcoliche. I detenuti che manifestano sufficienti motivazioni hanno la possibilità di intraprendere un percorso guidato di cura e responsabilizzazione, fin dall'inizio della custodia.

SpecialMente (www.specialmente.bmw.it), nato nel 2014, raccoglie tutte le iniziative di responsabilità sociale d'impresa che hanno coinvolto Bmw Italia dai primi anni del 2000 a oggi. Il programma ha raggiunto il prestigioso traguardo di due milioni di persone coinvolte grazie ad attività sul territorio e online.