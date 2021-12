Ferrari Testarossa, all'asta un modello 'Miami Vice'

Se tra i modelli Ferrari la Testarossa è uno dei più iconici, quella bianca 'protagonis' del telefilm Miami Vice lo è ancora di più. Un esemplare identico, con un basso chilometraggio e vernice bianca perfetta, del 1991, è stato messo all'asta nei giorni scorsi su Bring a Trailer e acquistato da un fortunato nuovo possessore per la cifra di 135 mila dollari. La Testarossa in questione era stata venduta nuova in Canada e li è rimasta registrata fino a quando è stata importata in California nel 2017.



A completare le dotazioni della supercar di Maranello, oltre alla vernice bianca, ci sono gli originali cerchi in lega a cinque razze da 16 pollici, con pneumatici Bfgoodrich g-Force Sport 225/50 anteriori e 255/50 posteriori. L'auto era stata guidata per circa 23000 km al momento dell'asta e l'esterno sembrava essere stato ben mantenuto.

All'interno dell'abitacolo, protagonista è la pelle marrone dei rivestimenti, dal cruscotto ai pannelli delle portiere. Le caratteristiche principali includono finestrini elettrici, aria condizionata, un sistema audio Alpine e il famoso cambio a cinque velocità di casa Ferrari. La potenza assicurata dal motore di 4,9 litri aspirato è di 385 CV.