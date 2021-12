Demolizione viadotto san Giuliano, si inizia giovedì

Si è svolta nella Prefettura di Caltanissetta, una riunione del Comitato Operativo di Viabilità per il coordinamento della prima fase di demolizione controllata con esplosivo del viadotto San Giuliano, lungo la vecchia sede della strada statale 640. Le operazioni avranno luogo giovedì prossimo e interesseranno 19 pile e 20 campate su un totale di 32 pile e 33 campate, corrispondenti a circa 700 metri di viadotto sui 1138 metri complessivi. Il brillamento del viadotto è previsto per le ore 11.40, tuttavia già dalle ore 9 inizierà l'evacuazione cautelativa dei residenti degli immobili ricadenti entro la fascia di sicurezza, pari a 210 metri dalle strutture da demolire, al fine di evitare che gli stessi escano fuori dalle loro abitazioni durante la volata. La demolizione del Viadotto San Giuliano, che sarà portata a termine entro il primo semestre del prossimo anno, consentirà nel breve termine anche la messa in esercizio dell'adiacente bretella provvisoria che Anas ha in fase di completamento con l'intento di ripristinare temporaneamente, almeno per i veicoli leggeri, il collegamento da e per l'autostrada A19 e Agrigento, bypassando il tratto di statale SS640 attualmente interdetto alla circolazione.