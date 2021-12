Il Motor Valley Fest dal 26 al 29 maggio 2022 a Modena

Il Motor Valley Fest si terrà dal 26 al 29 maggio 2022 a Modena, in sinergia con Autopromotec, la biennale internazionale delle attrezzature e del postvendita automobilistico a Bologna dal 25 al 28 maggio. L'annuncio delle date della quarta edizione del festival modenese è stato fatto dal presidente di Regione Stefano Bonaccini all'Expo di Dubai dove questa settimana è in missione per promuovere le eccellenze del territorio.

"Un appuntamento straordinario in grado di richiamare in Emilia-Romagna visitatori e appassionati dall'Italia e da ogni Paese", ha detto Bonaccini intervenendo a una tavola rotonda sulle supercar alla presenza dei rappresentanti delle case automobilistiche e motociclistiche della Motor Valley svoltasi allo Sky View Hotel Downtown di Dubai. A presentare la Motor Valley all'Expo Andrea Pontremoli, ceo di Dallara; Tim Bravo, Head of Communications di Automobili Lamborghini; Francesco Milicia, Global Sales and After Sales Board Member Ducati e Renzo Servadei, ceo Autopromotec.

Confermata la formula del 'Fest', che prevede esposizioni di vetture dei brand della Motor Valley, incontri tematici, parate, esibizioni di vetture da competizione e il format Innovation & Talents, l'area di networking dedicata ai talenti, alle start up e al mondo universitario. "La sinergia fra Autopromotec e Motor Valley Fest - ha sottolineato Servadei - creerà un evento unico nel panorama internazionale: i buyer provenienti da tutto il mondo avranno la possibilità di immergersi in un'esperienza a 360 gradi che unisce, per la prima volta, l'intero comparto automotive".