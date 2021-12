Concorso d'Eleganza Villa D'este, aperte le selezioni

Avviata la selezione dei veicoli per il Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Visto che l’edizione 2021 dell’evento dedicato ai veicoli storici ha avuto eccezionalmente luogo a ottobre, dopo una lunga pausa forzata per la pandemia, i tempi di preparazione della prossima edizione del Concorso, che si svolgerà dal 20 al 22 maggio 2022, saranno straordinariamente brevi. Per questa ragione i proprietari dei veicoli storici sono stati invitati a effettuare già a partire da ora la loro candidatura per il prossimo concorso. Il prestigioso comitato di selezione ha dunque avviato da subito la selezione dei veicoli partecipanti e si augura di ricevere a breve le candidature dettagliate.

Nel frattempo, le prime sei categorie di veicoli per il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2022 sono già state definite e saranno inoltre accettate candidature al concorso anche nella categoria Concept Cars e Prototipi. Il tradizionale concorso d’eleganza è organizzato congiuntamente dal BMW Group Classic e dal Grand Hotel Villa d’Este, con 50 automobili d’epoca con una storia particolare e impegnate a contendersi anche per il 2022 la vittoria nella propria classe di valutazione, oltre agli ambiti Coppa d’Oro Villa d’Este e Trofeo BMW Group 'Best of Show'. Il primo concorso destinato ad auto particolarmente belle ed eleganti si è svolto nei giardini del Grand Hotel Villa d’Este nel 1929.

Nel 2022 il Grand Hotel Villa d’Este celebrerà anche la sua 150a stagione. In occasione di questo speciale anniversario il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2022 festeggerà l’evento con una classe di veicoli dedicata. All’insegna del motto "E il vincitore fu…: la Celebrazione del 150 Anniversario di Villa d’Este", verranno esposte le vetture che hanno vinto la prestigiosa e storica Coppa d’Oro Villa d'Este o l’ambito 'Best of Show' a partire dalla prima edizione del Concorso avvenuta nel 1929.