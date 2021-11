Prezzi in lieve calo per benzina e gasolio. Secondo le rilevazioni del Mite sull'andamento dei listini nella scorsa settimana, il prezzo medio della verde in modalità self service si attesta a 1,743 euro al litro contro 1,747 del monitoraggio precedente. Il diesel, sempre al self service si attesta invece a 1,607 euro contro 1,611 della settimana precedente.

Lievissimo rialzo solo per il Gpl a 0,835 euro al litro.