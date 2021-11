Manovra: Commissione Industria, prorogare incentivi auto

Il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di adottare "tutte le misure ritenute necessarie a sostenere la filiera dell'automotive nel superamento dell'attuale fase di crisi", a partire "dal rifinanziamento degli incentivi all'acquisto di veicoli elettrici o di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica per tutto il 2021", e a predisporre nella manovra "adeguate risorse per la prosecuzione nel 2022 degli incentivi alla rottamazione dei veicoli e per il rifinanziamento degli interventi di incentivazione all'acquisto di veicoli elettrici o di veicoli a basse emissioni": lo scrive la Commissione Industria del Senato nel parere sul ddl bilancio.

Inoltre, i senatori chiedono al Governo di "adoperarsi per favorire il rapido superamento delle situazioni di crisi industriale emerse nel corso degli ultimi mesi nella filiera dell'automotive, in particolare nel settore della componentistica, al fine di evitare licenziamenti di addetti e la delocalizzazione di importanti aziende". Occorre "salvaguardare la tenuta occupazionale dell'intero settore" tramite "ammortizzatori sociali straordinari per far fronte alle situazioni di crisi attuali e per accompagnare i processi di trasformazione e transizione degli impianti".