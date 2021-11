Le finali Ferrari 2022 assegnate al circuito di Imola

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 21 NOV - Le finali mondiali Ferrari, la manifestazione che ogni anno raduna su un unico circuito i partecipanti dei Campionati monomarca Europe, United Kingdom, North America e Asia Pacific della casa del Cavallino Rampante, verranno ospitate dal 26 al 31 ottobre 2022 dal circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola. Ad annunciarlo ieri sera la stessa Ferrari, nel corso della cena di gala alla quale hanno partecipato clienti e piloti della 'Rossa', organizzata nell'autodromo del Mugello dove sono in pieno svolgimento le finali dell'edizione 2021. La festa Ferrari torna sul circuito emiliano dopo 23 anni di assenza.

"È motivo di grande soddisfazione il ritorno delle finali Ferrari dopo tanto tempo, anche se nel corso degli anni passati abbiamo ospitato più volte il Challenge e l'attività riservata ai loro clienti - ha commentato il direttore del circuito, Pietro Benvenuti - Queste giornate dedicate al marchio più prestigioso rappresentano la classica ciliegina sulla torta di un calendario 2022 dell'Autodromo di grandissima qualità, che metterà Imola al centro dell'attenzione mondiale nel campo del motorsport. Tutto questo nonostante il numero limitato di giornate in deroga che ci ha costretto anche a qualche scelta dolorosa. Con le Finali Ferrari festeggeremo la fine di una stagione che dal punto di vista sportivo ci auguriamo sia stata portatrice di grandi successi per entrambi". (ANSA).