Annunciato calendario Ferrari Challenge Apac 2022

La Ferrari ha fissato per il mese di maggio 2022 l'inizio della stagione del Ferrari Challenge Asia-Pacific (Apac). Questo si è reso possibile grazie alla graduale riapertura dei confini fra gli Stati dell'area orientale. Il via quindi a metà maggio sul circuito giapponese del Fuji che sarà seguito a giugno da un'altra gara nel paese del sol levante sul circuito di Suzuka.

A luglio e agosto il Challenge approderà rispettivamente sull'inedita pista di Yeongam, in Corea del Sud e a Sepang, in Malesia. Questi due appuntamenti vedranno impegnati i piloti in ben tre gare per ogni round. Prima della consueta tappa conclusiva delle Finali Mondiali 2022 il cui luogo verrà svelato questo weekend al Mugello dove sono in corso le finali 2021, la serie Apac farà tappa in Europa, proprio sul circuito toscano.