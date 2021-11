AsConAuto Campus, ritorno a scuola per alunni in Madagascar

Un sentimento di solidarietà verso chi è meno fortunato è tra i valori fondanti dalla nascita di AsConAuto - quest'anno l'Associazione festeggia l'anniversario di 20 anni di vita - e resta assai diffuso nella rete, contribuendo a creare nel tempo una serie di attività di affiancamento benefico a persone in disagio e in situazioni di sofferenza.

Negli anni le dimensioni delle iniziative solidali sono diventate cospicue tanto da portare alla realizzazione di AsConAuto Solidale: fondo ad hoc, istituito da parte dall'Associazione presso la Fondazione Italia per il Dono Onlus, per supportare in modo concreto le attività espressione di solidarietà. In questo modo è garantita la totale trasparenza delle azioni intraprese e supportate economicamente. Il fondo, infatti, raccoglie tutte le donazioni delle iniziative create da AsConAuto, oltre a quelle che derivano da iniziative spontanee della rete associativa. In Madagascar, un Paese nel quale quasi la metà dei bambini sotto i cinque anni è malnutrita, AsConAuto Solidale prosegue l'impegno del fondo solidale di AsConAuto nella volontà di offrire un futuro nel proprio Paese a bambini che vivono in una situazione di forte disagio.

Gli interventi sono stati avviati nel 2017 con la costruzione di un campus scolastico. Nascere in Africa spesso non è un vantaggio e nel nuovo complesso scolastico in Madagascar 291 bambini e bambine (inclusi i 31 che frequentano le scuole medie attive da quest'anno) hanno così la possibilità di studiare e crescere con maggiore serenità.

La installazione di pannelli solari nel 2019 per rendere la struttura autonoma dal punto di vista energetico e l'aumento della capacità del bacino dell'acqua potabile sono state tappe importanti nello sviluppo del progetto così come la costruzione di un campo da basket e di una autorimessa destinata al Tuk-Tuk a 7 posti per il trasporto dei bambini, arrivato solo dopo 11 mesi di tribolazioni per immatricolarlo e di attesa della riapertura dei confini provinciali a causa del coronavirus. E In Madagascar l'appoggio di AsConAuto è proseguito dal 2020 attraverso una offerta di borse di studio per i piccoli studenti meno abbienti che hanno dimostrato un particolare impegno nello studio.

"Chi non ha la possibilità di frequentare la scuola privata perché la retta mensile e il costo per le divise non sono affrontabili dalle famiglie - racconta Dario Campagna, consigliere e responsabile del progetto di AsConAuto Solidale - può contare sul sostegno economico da parte di AsConAuto Solidale, che - grazie alle donazioni che riceve - eroga borse di studio per supportare tutti i costi relativi al mantenimento dei bambini a scuola, una scuola che è gestita dalle suore della Congregazione delle Suore Vocazioniste con sede a Pianura di Napoli. La Fondazione 'Italia per il Dono Onlus' - spiega infine - riceve le nostre donazioni ed effettua i pagamenti per nostro conto, soltanto al ricevimento dei preventivi e delle fatture e tutto è rendicontato regolarmente e reso accessibile sul sito della Fondazione www.perildono.it/i-fondi".