Bentley Milano, nuova sede e servizi esclusivi per clienti

Una nuova sede per Bentley Milano ha aperto ufficialmente i battenti. Designato quale partner ufficiale nel 2016, il rivenditore ha inaugurato il nuovo salone su un'area di 500 mq oltre a 1000 mq di spazio esterno e 800 mq dedicati alla nuova officina. I clienti avranno la possibilità di visionare l'intera gamma di vetture Bentley e di potersi cimentare nella configurazione della propria vettura in un'area dedicata, dove potranno toccare con mano le pelli, i materiali di finitura del cruscotto, le cuciture e anche scoprire tutte le possibilità offerte da Mulliner personal specification. Un'altra area è dedicata al brand, alla sua storia, alla sua vita oggi.

I servizi di Bentley Milano comprendono la presenza stabile negli uffici di un notaio per le pratiche amministrative e un servizio post-vendita per i propri clienti. Tra i servizi offerti, anche la custodia dell'auto, il servizio di cambio gomme, la revisione ordinaria e straordinaria, i servizi di carrozzeria autorizzata Bentley, l'auto sostitutiva e, quando richiesto dal cliente, il servizio di ritiro e riconsegna della propria vettura. La serata inaugurale della nuova sede Bentley a Milano ha visto la partecipazione di clienti e amici del marchio, che si sono dati appuntamento presso la nuova sede, dove per l'occasione era presente anche la Continental GT Pikes Peak, l'auto vincitrice del record nel 2019.

"Crescere in uno dei mercati dove la passione per le auto e il piacere di guida è un punto di riferimento - ha commentato Balazs Rooz, Regional Director Bentley Motors Europe - è molto importante per un marchio di eccellenza come Bentley e Bentley Milano è uno dei nostri 70 punti vendita in Europa in cui l'interesse del pubblico per il marchio è cresciuto costantemente negli ultimi anni, in linea con la nostra performance ed il record semestrale globale annunciata pochi mesi or sono"