Tre giovani tra i 18 e i 20 anni, due di origini romene e un albanese, sono stati arrestati per furto in concorso e denunciati per ricettazione dalla polizia.

Fermati dagli agenti dopo una segnalazione, in auto avevano due volanti Bmw appena rubati, mentre ne avevano nascosto un terzo in una siepe. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.