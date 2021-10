Ha patente sospesa ma va dai Cc in moto, multa da 6mila euro

Si reca in caserma per rispettare l'obbligo di firma, come ogni giorno. Ma ci va in scooter, nonostante gli fosse stata sospesa la patente. Per questo ad un 40enne di Marano di Napoli, è stata notificata una multa di oltre 6mile euro. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, come ogni giorno, è stato visto arrivare alla locale Stazione Carabinieri ma questa volta senza casco e a bordo di uno scooter. Una volta apposta la firma, il personale della Sezione Radiomobile gli ha chiesto se fosse lui la stessa persona alla quale, settimane prima, era stata sospesa la patente. L'uomo ha provato ad adottare scuse e giustificazioni fantasiose: i Carabinieri gli hanno notificato una multa di oltre 6mila euro perché senza casco, senza patente, ora revocata e, senza assicurazione. Lo scooter è stato sequestrato e il 40enne è stato costretto a tornare a casa a piedi.