Locauto, azioni semplici verso sostenibilità ambientale

La via per la sostenibilità passa anche da Locauto, con azioni semplici e misurabili per migliorare le performance ambientali in tema di emissioni di CO2. L'azienda ha infatti deciso di confermare gli investimenti per una flotta sempre più giovane e a basse emissioni. Nei prossimi mesi un veicolo su quattro sarà alimentato da motorizzazione ibrida/elettrica, garantendo un risparmio annuale di oltre 3227 tonnellate di CO2. La strategia green di Locauto prosegue anche con la diffusione di buone pratiche per sensibilizzare clienti, dipendenti e stakeholder alla sostenibilità ambientale, puntando in primis sull'urgenza di ridurre le emissioni di gas inerti dannosi per l'ambiente.

Tra le azioni intraprese, il Gruppo Locauto ha deciso di eliminare il consumo di plastica monouso negli uffici di Milano, Cardano al Campo (VA), Trento, Roma e Palermo e di ridurre al minimo la documentazione cartacea, digitalizzando l'intero processo di noleggio. "Da sempre penso che sia importante cogliere tutte le opportunità che ci si presentano, oggi più di ieri - ha commentato il Vice Presidente e AD di Locauto Raffaella Tavazza - contribuendo al benessere collettivo con particolare attenzione al futuro delle nuove generazioni".