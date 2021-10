Nuovo look per la Dacia Arena di Udine

La Dacia Arena di Udine ha ospitato oggi la presentazione, in anteprima italiana ed europea, della nuova identità di Marca.

"Tutto il mondo grafico è volutamente minimalista, per ricordare che Dacia è una Marca che si concentra sull'essenziale - spiegano dalla casa automobilistica -: la nuova identità si riflette pure nei colori, che ricordano il mondo outdoor che ci circonda, punto di riferimento importante per i clienti Dacia e territorio su cui i veicoli della Marca, come ad esempio l'iconico Duster, sfruttano appieno le loro capacità".

La Dacia Arena, primo esempio concreto di questo cambiamento, con il suo look completamente rinnovato ed adeguato ai nuovi canoni stilistici del Brand Dacia, ha anche ospitato la prima storica Convention della Rete di Vendita Dacia. È stata l'occasione per condividere i valori del Brand, valorizzare il potenziale della gamma completamente rinnovata, basata su 4 pilastri (la cittadina Nuova Sandero, la 100% elettrica Spring, l'iconico SUV Nuovo Duster e l'originale Nuovo Jogger) e tracciare la rotta per il rinnovamento del Brand che passerà anche tramite l'aggiornamento dell'immagine della Rete di vendita entro il 2023.

"Dacia rimarrà Dacia - ha assicurato Xavier Martinet, SVP, DACIA & LADA, Marketing, Sales & Operations -, il miglior rapporto qualità-prezzo che ridefinisce costantemente l'essenziale. Con il rinnovamento completo della gamma, la nostra idea è di andare oltre al semplice concetto di prezzo basso. Grazie all'utilizzo della piattaforma CMF-B, sulla quale si basa la nuova Sandero, la vettura più venduta a privati in Europa dal 2017, il recentissimo Jogger che reinventa il veicolo familiare ed i futuri SUV, sarà possibile assicurare l'ottimizzazione degli investimenti, garantendo un costante aggiornamento dei prodotti e servizi per rispondere al meglio alle attese del nostro pubblico".

"Voglio ringraziare Dacia e il Gruppo Renault per averci dato la possibilità di esprimere la nostra passione al loro fianco - ha dichiarato Magda Pozzo per Udinese calcio -. Il loro supporto nel tempo ha contribuito a darci la consapevolezza della nostra forza e la fiducia necessaria per costruire uno stadio straordinario come la Dacia Arena"