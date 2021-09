Intelligenza artificiale rileva capienza bus

L'intelligenza artificiale sale sui mezzi di Start Romagna per garantire una capienza entro i limiti stabiliti dalle norme anti-Covid. Grazie a un 'Contapasseggeri', messo a punto dall'azienda del traporto pubblico romagnola, sarà possibile conoscere lo stato delle presenze a bordo del bus, prima di salire, consultando il sito della società nella sezione 'Orari e Servizi - Capienza autobus in tempo reale'. Sarà un 'Ok' verde a trasmettere immediatamente la disponibilità di posti mentre il messaggio 'Ko in rosso invece trasmetterà l'impossibilità di salire a bordo per la raggiunta capienza, attualmente fissata all'80%. Sui mezzi della flotta di Start Romagna dotati del sistema Streamax, oltre 250 al momento, sarà così possibile misurare la capienza in tempo reale: grazie ad un sistema di reti neurali, una scheda video riceve ed incrocia le immagini provenienti dalle videocamere per trasformarle in un dato che al momento è preciso al 95%. Il 'Contapasseggeri' è già diffuso su tutto il territorio romagnolo. Sul sito di Start Romagna il cliente troverà nella sezione 'Orari e servizi' una finestra di ricerca dove visualizzare quali linee transitano dalla fermata e in tempo reale l'orario di arrivo del prossimo bus. Servizi che si aggiungono alle App Roger e MyCicero, oltre a Moovit