Suv elettrici in gara in area militare Sardegna

Suv elettrici in gara nella zona militare di Capo Teulada. Il 23 e 24 ottobre l'area addestramento dell'esercito italiano e di altre forze armate alleate ospiterà l'Island X Prix, quarta data di Extreme E, serie internazionale riservata ai fuori strada ecologici. Il percorso è stato disegnato da Extreme E con l'aiuto di Tiziano Siviero, navigatore di rally, due volte iridato con Miki Biasion. Quello di Teulada sarà un impegnativo anello di circa 7 chilometri. Una sfida che metterà alla prova, tra gli altri, i blasonati team di Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Jenson Button e i nove equipaggi, composti da due piloti, un uomo e una donna.

Tra questi spiccano i pluricampioni del mondo Sébastien Loeb e Carlos Sainz, Jutta Kleinschmidt (unica donna ad aver vinto la Dakar), Laia Sanz (vincitrice di 14 titoli mondiali nel Trial), Johan Kristoffersson, Molly Taylor e Cristina Gutíerrez.

Nella stessa settimana della gara, sugli stessi sterrati, verranno anche svolti dei test, a bordo dei Suv Odyssey 21, dai nuovi potenziali piloti della stagione 2022. Dopo la data inaugurale in Arabia Saudita e quelle in Senegal e Groenlandia, la tappa a Teulada rappresenterà la prima volta in Italia e in Europa per l'Extreme E, neonato campionato ideato dal patrón della Formula E, Alejandro Agag, con l'obiettivo di dare risalto, sfruttando la visibilità generata dal motorsport, a tematiche ambientali come i gravi effetti prodotti sul pianeta dai cambiamenti climatici, dallo scioglimento dei ghiacciai agli incendi. Gli organizzatori, come in tutte le tappe della serie, realizzeranno dei progetti studiati ad hoc per contribuire a mitigare i devastanti effetti degli ultimi roghi.

"Sarà la penultima gara della prima stagione di Extreme E, che si sta rivelando una fantastica avventura - ha dichiarato Alejandro Agag, Ceo e ideatore di Extreme E- L'Island X Prix si sta sviluppando davvero bene". Una manifestazione organizzata a stretto contatto con Aci, Regione e Esercito.