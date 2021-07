Auto: tutto pronto per la 60/a Alghero-Scala Piccada

La velocità sarà protagonista da domani fino a domenica ad Alghero con la 60/a edizione della Alghero-Scala Piccada, la gara automobilistica sarda valida per il sesto Round del Campionato Italiano Velocità Montagna, con validità per la serie cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna Centro.

La gara, organizzata dall'Automobile Club Sassari, è stata presentata oggi a Sassari dal presidente dell'Aci, Giulio Pes di San Vittorio, insieme con l'assessore regionale dello Sport, Andrea Biancareddu, e il sindaco di Alghero, Mario Conoci.

"Avere riportato il Campionato Italiano Velocità Montagna in Sardegna gratifica il lavoro intenso sviluppato con una macchina molto articolata, che trova nella competenza e nella passione dell'intero staff la giusta energia", ha commentato Pes. "Il turismo motoristico è una parte importante del pubblico che si muove grazie agli eventi sportivi che sono sempre un valido volano per promuovere e far conoscere le meraviglie della nostra terra", sono state le parole dell'assessore Biancareddu.

Il percorso, della lunghezza di Km 5,100, da effettuarsi su 2 sessioni di gara presenta un dislivello tra partenza ed arrivo di 250,46 metri con pendenza media del 4,92%. Tra gli 80 protagonisti annunciati, spiccano i big del CIVM come i siciliani Domenico Cubeda su Osella FA 30 Zytek, Franco Caruso su Nova Proto NP01-2, Luigi Fazzino su Osella PA 2000 turbo, Samuele Cassibba su Osella PA 21 Jrb Suzuki. Tra i numerosi piloti sardi il padrone di casa Sergio Farris su Lola FA 30 Zytek, Marco Satta su Osella FA 30 Zytek, l'olbiese Giuseppe Satta su OPsella PA 2000 Honda e Massimo Pusceddu su Nemesis, monoposto di classe 2000.