GFG Style e Fabrizio Giugiaro Goodwood con hypersuv Kangaroo

Grande successo Festival of Speed, che si è svolto nei giorni scorsi nella celebre tenuta del Goodwood Estate nel West Sussex, in Inghilterra, per Kangaroo l'hyper-suv completamente elettrico 2 posti con 4 ruote motrici, sviluppato da GFG Style. Questo avveniristico veicolo, perfettamente funzionante, ha partecipato nella classe 'supercar' alla tradizionale Hill Climb, la cronoscalata che vede in gara contro il cronometro i veicoli storici, le auto da collezione e i concept del futuro sull'emozionante percorso in salita lungo il nastro di asfalto che si snoda per 1870 metri nel parco.

Kangaroo, che stato guidato dallo stesso Fabrizio Giugiaro, è un prototipo ad alte prestazioni in grado di adattarsi a qualsiasi terreno e condizione stradale, sia essa pista, sabbia, terra o neve, grazie alle proprie funzionalità e tecnologie. GFG Style è stata presente al Festival a fianco della Fondazione Gino Macaluso per l'Auto Storica, che raccoglie una delle più importanti collezioni automobilistiche al mondo ed è dedicata alla memoria dell'omonimo sportivo e campione di rally, partecipa esponendo 8 delle proprie autovetture.

A guidare in gara una di esse, la Lancia Delta HFIntegrale 16V che ha vinto il Rally di Sanremo nel 1990, sarà proprio Fabrizio Giugiaro, ricordare che anche in questo caso un capolavoro del design - appunto la Lancia Delta di serie - è stata creato dal padre Giorgetto Giugiaro.