Anteprima assoluta per Dacia Duster alla Dacia Arena

Anteprima assoluta, questa mattina, alla Dacia Arena di Udine, per il nuovo Dacia Duster.

Fedele al suo DNA, resta un Suv adatto per le famiglie con uno spirito avventuroso.

"È il compagno ideale della vita quotidiana - lo descrive la casa automobilistica -, ma anche delle avventure all'aperto: il suo intramontabile design si evolve, soprattutto a livello dei fari e della calandra, per conferirgli una personalità ancora più incisiva e per incrementare l'efficienza in termini di CO2".

I nuovi gruppi ottici sono dotati di luci diurne a forma di Y.

Una forma inedita, da cui traggono ispirazione i rilievi 3D della nuova griglia della calandra cromata. Questo innovativo frontale, più moderno, conferisce ancora più personalità a Nuovo Duster. Il sistema di illuminazione permanente dei gruppi ottici anteriori (di tipo Ecoled) e posteriori comprende la nuova firma luminosa di Dacia.

Duster è il primo modello Dacia ad essere dotato di indicatori di direzione a Led (all'anteriore). Questa tecnologia è utilizzata anche per gli anabbaglianti (con accensione automatica di serie) e per la luce della targa. Oltre a ridurre il consumo elettrico, i Led offrono anche una migliore illuminazione, di giorno e di notte, per vedere ed essere visti meglio dagli altri utenti della strada. Il design del nuovo spoiler posteriore e dei nuovi cerchi in lega da 16" e 17" è stato progettato nella galleria del vento.

Tutte le ottimizzazioni relative alla CO2 (nuovi cuscinetti delle ruote e pneumatici, fari Led), tra cui il coefficiente di resistenza aerodinamica (SCx), permettono su Nuovo Duster una riduzione fino a 5,8 g di CO2 nella versione a quattro ruote motrici.

Nuovo Duster può contare su una gamma completa di motorizzazioni dedicate a tutti gli utilizzi e conformi alla norma Euro 6D Full: Diesel: dCi 115, a 2 o 4 ruote motrici, con trasmissione manuale a 6 rapporti; Benzina: - TCe 90 a 2 ruote motrici con trasmissione manuale a 6 rapporti; TCe 150 a 2 ruote motrici con trasmissione automatica EDC a 6 rapporti; Bifuel benzina-GPL: ECO-G 100 a 2 ruote motrici con trasmissione manuale a 6 rapporti.