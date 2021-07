Di Stefano, facilitare la vita agli imprenditori

"Investire in Europa e in Italia è sempre più difficile: noi, come Stato, dobbiamo facilitare la vita degli imprenditori, semplificando e abbassando le tasse.

Perché queste aziende rappresentano dei partner per il Paese; non sono solo semplici aziende". Lo ha detto Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri, intervenendo all'inaugurazione oggi a Modena della terza edizione del Motor Valley Fest, vetrina delle eccellenze dei motori Made in Italy. Il taglio del nastro a Palazzo Ducale, sede dell'Accademia militare.

"Oltre alla partecipazione di oggi al Motor Valley Fest, ho avuto modo di visitare personalmente tutte le aziende che espongono qui i loro gioielli - ha affermato il sottosegretario - Dietro alle case costruttrici conosciute in tutto il mondo, associate al Made in Italy d'eccellenza, c'è spesso la storia di semplici famiglie italiane. Famiglie che cent'anni fa hanno scommesso, con una grande visione, sulla competitività e sul futuro. E ora ci onorano della loro presenza sul territorio. Non vorrei che ci dimenticassimo di questo".