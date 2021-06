Progetto pilota di una pista ciclabile a Passo Sella

La sicurezza sulla strada statale SS 242 tra Selva Gardena e passo Sella dovrebbe essere incrementata per mezzo della costruzione di un tratto ciclabile di circa mezzo chilometro. Su iniziativa dell'assessore alla mobilità Daniel Alfreider, la giunta provinciale di Bolzano, a tal fine, ha approvato la modifica delle caratteristiche tecniche riferite a un intervento che era già stato approvato e che ora viene integrato con l'ampliamento della banchina stradale per consentire il transito sicuro anche ai ciclisti.

Secondo l'assessore l'intervento non solo contribuisce a migliorare il livello di sicurezza sulla strada del passo, ma incentiva forme di mobilità più sostenibili.

"La predisposizione di una corsia riservata ai ciclisti è indicata del resto nel memorandum transfrontaliero in favore di forme di mobilità dolce sui passi dolomitici", fa presente Alfreider sottolineando che "il nostro obiettivo è chiaro: intendiamo evitare il traffico veicolare sui passi alpini e in futuro incentivare sempre più la mobilità sostenibile".

L'opportunità di eseguire il tratto ciclabile quale intervento pilota si è presentata nell'ambito dei lavori già in corso d'opera per la sistemazione e il risanamento di 4 ponti lungo la strada statale di passo Sella, nel territorio comunale di Selva.

"In futuro contiamo di avvalerci più spesso di interventi analoghi; stiamo, infatti, aggiornando in tal senso le linee guida provinciali sulla sicurezza stradale", afferma l'assessore Alfreider. La costruzione della corsia ciclabile avviene in parallelo alla strada statale sul lato di valle, nel tratto di circa mezzo chilometro compreso fra Plan de Gralba e passo Sella, nella sola direzione di salita. Tale soluzione tecnica prevede la formazione del piano ciclabile e l'innalzamento dei muri di sostegno al piede della scarpata e le relative strutture protettive. Complessivamente per questo intervento la Provincia investe 450.000 euro. Assieme ai lavori già avviati di risanamento dei 4 ponti sulla SS 242 per passo Sella nel comune di Selva, l'investimento provinciale è di circa 1,5 milioni di euro.