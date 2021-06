Bentley, avviato l'Excellence Centre a Crewe

Avviato a pieno regime il nuovo Excellence Centre di Bentley. Realizzato per la finitura dei veicoli presso il celebre stabilimento dell'azienda a Crewe, in Inghilterra, il 'centro d'eccellenza' ha visto uscire dalla propria linea di produzione la prima auto, una Bentayga V8, nel contesto di una cerimonia celebrativa per gli addetti ai lavori.

Seguendo il suo meticoloso processo di produzione, che combina artigianato tradizionale e tecnologia all'avanguardia, ogni Bentley sarà d'ora in poi rifinita nella nuova struttura da un team di artigiani selezionati. Solo dopo aver soddisfatto i loro rigorosi standard la vettura verrà approvata per la consegna ai clienti Bentley in tutto il mondo.

Ogni addetto dell'Eccellente Centre ha ricevuto una formazione avanzata, in aggiunta al percorso di sviluppo completo che ogni membro del team di produzione deve affrontare.

A seconda del modello, gli addetti completano una lista di controllo che va da 500 a 650 punti e richiede più di due ore di lavoro per essere completata, con venti auto a settimana sottoposte a un controllo di qualità ancora più completo per verificare costantemente gli standard di qualità. La nuova struttura ha sede nelle ex officine Mulliner dove per decenni sono state create le Bentley su misura più esclusive.

Successivamente, l'edificio è stato trasformato in una linea di produzione dedicata alla Mulsanne. Oggi, invece, questo sito storico è stato completamente rivisto come Excellence Centre per la finitura dei veicoli, con moderne strutture e processi digitali che ottimizzano i processi.

"Ogni modello Bentley - ha commentato Peter Bosch, membro del Board for Manufacturing di Bentley Motors - è sempre stato costruito a mano e controllato secondo gli standard più elevati.

Il nuovo centro di eccellenza per la finitura dei veicoli porta i nostri meticolosi standard verso nuovi traguardi. Il team specializzato indossa guanti bianchi per garantire che le nostre auto costruite a mano lascino la struttura senza nemmeno un'impronta digitale. La loro abilità e passione è supportata da innovazioni digitali come l'intelligenza artificiale, per garantire che la nostra gamma di vetture attuali e future continuino a soddisfare le elevate aspettative dei nostri clienti. L'investimento nella nuova struttura è l'ultimo passo nella trasformazione del nostro sito mentre costruiamo le Bentley per il futuro, reinventando la nostra fabbrica per prepararci alla fase successiva della nostra crescita".