Polizia stradale scorta i partecipanti alla 1000 Miglia

Parte oggi la più celebre corsa d'auto d'epoca del mondo, la "1000Miglia" e come sempre la Polizia Stradale sarà al fianco dei partecipanti sino alla tappa finale del 19 giugno.

I 61 poliziotti con 32 moto, 10 auto, un furgone per il trasporto di materiale, un carro soccorso per eventuali esigenze assicurerà il servizio di scorta e sicurezza della gara d'epoca che quest'anno, pur rispettando il tradizionale percorso da Brescia a Roma e ritorno, per la prima volta invertirà il senso di marcia.

Insieme alle 400 auto d'epoca partecipanti, informa la Polizia, "ci saranno anche le nostre Alfa Romeo Giulia, la Lancia Flaminia e l'Alfa Romeo Giulietta; la nostra Lamborghini Huracan prenderà invece parte alla "1000 Miglia" Experience con le spettacolari Supercar e hypercar moderne".