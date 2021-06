Garage Italia, progetto per configurare auto on line

Garage Italia, l'hub creativo fondato da Lapo Elkann e specializzato in progetti di personalizzazione, presenta il configuratore di auto online. Un garage virtuale a tutti gli effetti, pensato per essere un importante tool commerciale a supporto del dipartimento personalizzazioni, sperimentando una modalità nuova e interattiva. Un configuratore veloce e performante, sviluppato tramite WebGL - acronimo di Web Graphics Library - l'equivalente di una libreria pensata per la grafica 3D in ambito web. Una tecnologia che permette di generare elementi in 2D e 3D supportata dalla maggior parte dei principali browser in commercio, senza l'ausilio di plug-in esterni ed in totale assenza di buffering.

"Coerentemente con il recente approccio di Garage Italia alla tecnologia blockchain e alla creazione di Nft (token non fungibili) dedicati alle nostre auto personalizzate, l'obiettivo dell'hub è quello di lavorare ad uno sviluppo ulteriore dei token automotive per consolidare un segmento di pubblico come la Generazione Z, che a oggi rappresenta una parte sempre più consistente della nostra community online" spiega Carola Novello, project manager di Garage Italia.