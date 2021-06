Reggia di Caserta, la mobilità interna diventa green

Un nuovo veicolo ibrido, dunque non inquinante, sarà da oggi a disposizione della Reggia di Caserta per la mobilità all'interno del Museo. Si tratta di una Honda Jazz 1.5 full hibrid, che utilizza l'energia accumulata nella batteria agli ioni di litio per alimentare il motore elettrico, offrendo una guida a basse emissioni.

La consegna simbolica delle vettura, concessa in comodato d'uso gratuito, è avvenuta in piazza Carlo di Borbone, alla presenza del direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei, del direttore generale della Honda Italia Simone Mattogno e del management Honda Motor Europe Ltd - Italia e D.Car Motors.

L'auto riporta sulle fiancate laterali il brand Reggia di Caserta, in modo da conferirle riconoscibilità, contribuendo così alla promozione del Palazzo Reale patrimonio dell'Unesco.

Era stata la Direzione della Reggia, a fine 2019, a richiedere alla "D.Car Motors" di sostituire il veicolo già in uso con un modello a tecnologica avanzata sul piano della sostenibilità.

La vettura consegnata oggi avvia un percorso che vedrà presto l'arrivo di altre auto elettriche di servizio anche per il personale di vigilanza, e che prevede inoltre la predisposizione di un bando per la mobilità sostenibile del pubblico nel Parco Reale; sono tutte iniziative ispirate agli obiettivi di sostenibilità ambientale dell'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni.