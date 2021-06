Hyundai, con band BTS per futuro a idrogeno

Hyundai a ritmo di pop, con la band BTS per una campagna sul futuro ad idrogeno. La casa automobilistica ha infatti rilasciato il trailer di un video che si inserirà nella campagna globale del brand per l'idrogeno 'For Tomorrow, We Won't Wait', insieme all pop-band, altrettanto coreana, BTS. Il video integrale, che sarà svelato il 5 giugno in occasione del World Environment Day, sarà trasmesso attraverso il canale YouTube HyundaiWorldwide e su altri canali social del brand.

Con questo breve film, Hyundai amplia ulteriormente i messaggi lanciati con il video-manifesto della campagna, pubblicato lo scorso aprile in occasione dell'Earth Day 2021. La campagna, partita nel 2020, promuove le pratiche eco-compatibili per la vita di tutti i giorni, insieme alla visione di Hyundai per la costituzione di una società a idrogeno, per un futuro pulito e sostenibile. "Ci auguriamo che il nostro impegno per promuovere lo sviluppo di una società a idrogeno non solo risuoni nelle menti di Millennials e Gen Z, ma aiuti anche a proteggere il nostro pianeta per le generazioni future" - ha dichiarato Thomas Schemera, Executive Vice President & Global Chief Marketing Officer di Hyundai - mentre Hyundai continuerà a rafforzare la propria posizione di leadership nella mobilità pulita e nell'energia a idrogeno attraverso pratiche di business focalizzate sulla sostenibilità". Il video, che vede la partecipazione dei BTS insieme a Millennials e Gen Z, mostra come l'idrogeno abbia dato prova delle sue capacità di fonte energetica sicura e pulita, e di risorsa rinnovabile per un futuro sostenibile.