Concorso d'Eleganza Villa d'Este al via da 1 a 3 ottobre

Confermate le date: dal primo al tre ottobre è in programma il Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Ad annunciarlo gli organizzatori del BMW Group Classic e il Grand Hotel Villa d'Este.

La prima edizione del concorso, dopo la pandemia, si svolgerà con una limitazioni degli accessi e, per questo motivo, l'evento aperto al pubblico a Villa Erba e il Concorso di Motociclette non si terranno. Il Concorso d'Eleganza 2021 si svolgerà quindi dal venerdì alla domenica interamente a Villa d'Este.

Nel 2021, le vetture gareggeranno al concorso nelle seguenti classi: Classe A (lo stile del ventesimo secolo: dalla carrozza senza cavalli alla roadster corsaiola); Classe B (l'era dell'Art Déco: spazio, ritmo e grazia); Classe C (showroom showdown: la battaglia tra Gran Bretagna e Germania per la supremazia nel lusso); Classe D (granturismo all'Italiana: cercando la ricetta per la GT perfetta); Classe E (big band dagli Anni '40 fino ai magnifici Anni '80: cinque decenni di Endurance Racing); Classe F (una passione per la perfezione: i 90 anni della Pininfarina); Classe G (la nascita delle supercar: auto estreme all'italiana); Classe H (la nuova generazione: Hypercar degli Anni '90).

Dopo il successo nel 2019, il Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2021 avrà nuovamente inizio con un tour in auto per alcuni dei partecipanti, il Villa d'Este Prelude Tour. Quest'anno il tour partirà giovedì 30 settembre 2021 da Cernobbio passando per Como, costeggiando le sponde del lago fino a Bellagio e facendo ritorno da Asso. Le vetture potranno essere ammirate da tutti durante la sosta per il pranzo a Bellagio.